Migrants : une embarcation secourue par un ferry français

Dans la nuit du dimanche 1er septembre, une opération rarissime a eu lieu en mer Méditerranée. Un navire de la compagnie française, Corsica Linea, a recueilli dix-huit migrants à la dérive. Le bateau reliait Alger à Marseille. Il a fait un détour vers le port le plus proche, Alcudia en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2019 présenté par Gilles Bouleausur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.