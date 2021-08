Mildiou : les cultures bio particulièrement touchées

Feuilles et tiges rongées, tubercules noircis, il n'y a aucun doute, le mildiou a presque tout ravagé dans ce champ de pomme de terre. Jamais cet agriculteur bio dans le Pas-de-Calais n'avait vécu ça. Perte estimée à plusieurs milliers d'euros. Son ultime espoir pour sauver la prochaine récolte est de tout raser. Mais cela ne suffira peut-être pas, car les conditions météo restent pour l'heure très favorables au mildiou : beaucoup de pluies, d'humidité, pas de soleil, et pas plus de 20°C. Même constat chez cette productrice de tomates bio. Ses parcelles sont gorgées d'eau depuis des semaines. Les agriculteurs conventionnels utilisent des pesticides. Ils n'ont presque aucune perte. Il n'y a quasiment pas de mildiou dans cette exploitation au prix de fongicides très agressifs pulvérisés quatre fois par semaine. Même solution à Bourbourg . Pour ne pas laisser le mildiou se propager, Bertrand a doublé la cadence de traitement. Ça coûte cher : 200 euros de plus par hectare par rapport à l'an dernier. Selon lui, c'est l'unique solution. Avant la récolte de septembre, les prochaines semaines seront décisives. Tous les agriculteurs espèrent une seule chose : le retour du beau temps.