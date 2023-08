Militaire français tué en Irak : l'émouvant hommage de son frère

Bruno Mazier, frère de Nicolas Mazier, nous a donné rendez-vous à la mairie de Dole (Jura). C'est tout un symbole pour nous parler de son frère qui avait son pays et ses valeurs chevillés au corps. Nicolas allait avoir 32 ans. Il avait passé cinq ans dans l'armée de Terre avant de rejoindre l'armée de l'air et cette prestigieuse unité d'élite, le CPA 10 (commando Parachutiste de l'Air). Ces hommes de l'ombre sont formés aux opérations les plus périlleuses. Ils agissent dans la plus grande discrétion. Nicolas Mazier était arrivé en Irak au mois de juillet dans le cadre de l'opération CHAMMAL. Dans l'après-midi du lundi 28 août, au nord du pays, son unité s'engage dans une opération anti-terroriste aux côtés de soldats irakiens. Lors d'un échange de tirs, il est mortellement touché et quatre autres militaires français sont blessés. Pour lutter contre Daesh, 600 soldats français sont actuellement présents dans la région. Outre Nicolas Mazier, deux autres frères d'armes ont perdu la vie en ce mois d'août, l'un dans un accident et l'autre lors d'un exercice. TF1 | Reportage E. Lefebvre, I. Blonz, G. Martin