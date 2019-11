Militaires français tués au Mali : le récit du drame

Treize militaires de l’opération Barkhane sont morts lundi soir au Mali. Leurs hélicoptères sont entrés en collision lors d'un combat contre des djihadistes dans le secteur de Ménaka, à l'est du pays. Il s'agit du plus lourd tribut payé par l'armée française lors d'une opération extérieure depuis 1983. Que s'est-il passé précisément ? Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.