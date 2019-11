Militaires français tués au Mali : qui étaient les victimes de la collision d’hélicoptères ?

Treize de nos soldats ont trouvé la mort lundi soir au Mali dans un accident d'hélicoptères. Quatre d'entre eux étaient basés à Gap dans les Hautes-Alpes, un à Varces en Isère et un autre à Saint-Christol dans le Vaucluse. Mais qui étaient ces hommes qui combattaient pour notre pays, loin de chez eux ? Nos journalistes dressent le portrait de ces militaires exceptionnels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.