Militaires : le recrutement en question

L'armée est l'un des plus gros recruteurs dans l'Hexagone. Des milliers de candidats, passés au crible, rejoignent ses rangs chaque année. La direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) est chargée de contrôler les nouveaux recrus. Ce service spécialisé a été renforcé après les attentats de 2015. Lorsqu'un militaire commence à changer de comportement, il peut faire l'objet d'un signalement. Une enquête est alors déclenchée par les renseignements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.