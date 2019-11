Militaires tués au Mali : les treize corps seront rapatriés d'ici à dimanche

Florence Parly, ministre des Armées, est restée quelques heures au Mali pour se recueillir, rendre hommage aux treize soldats français tués dans une collision d'hélicoptères lundi et rencontrer nos militaires. Elle n'assistera pas à la levée des corps, qui devrait avoir lieu ces prochains jours. Ces corps seront rapatriés vers la France d'ici à dimanche, avant la cérémonie d'hommage aux Invalides en présence du président de la République Emmanuel Macron. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.