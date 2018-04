Qui sont ces militants qui ont choisi de rester sur la ZAD ?

Des avancées à Notre-Dame-des-Landes. Pour la première fois, après neuf jours de violences, des représentants des zadistes ont accepté de discuter avec les autorités. Dès ce mercredi 18 avril, ils rencontreront la préfète des Pays-de-la-Loire, Nicole Klein. Mais, au fait, qui sont vraiment ces occupants de la ZAD ? Quels sont leurs projets et revendications sur ce site qui, juridiquement, ne leur appartient pas ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.