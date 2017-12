Millas : la cause de l'accident n'est toujours pas déterminée

Interrogée depuis mardi par les juges d'instruction, la conductrice du car "devrait être mise en examen" pour homicides involontaires ce mercredi 20 décembre 2017. Mais six jours après le drame de Millas qui a fait six morts, de nombreuses questions restent en suspens. D'où viennent les traces sur le bus scolaire ? Quelle était la position des barrières ? Le passage à niveau avait-il connu des pannes ? On fait le point sur l'enquête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.