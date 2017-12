Millas : au moins quatre enfants sont morts dans une collision entre un bus et un TER

Les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore connues et le bilan est sans doute provisoire, mais il sera certainement très lourd. Quatre collégiens ont été tués lorsque leur bus de ramassage scolaire a été heurté peu après 16 heures par un Train Express Régional à Millas, à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. S'agissait-il d'une erreur humaine ou technique ? Que s'est-il vraiment passé ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.