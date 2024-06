Mille morts à la Mecque : la planète en surchauffe

Des milliers de pèlerins couchés sur le sol, épuisés par des températures extrêmes, qui ont grimpé jusqu'à 51,8 degrés. À La Mecque, plus de 1 100 personnes, dont deux Français, sont mortes en une semaine. Une foule immense de près de deux millions de personnes est venue participer à l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, le hajj. Parmi les victimes, certains n'avaient pas le permis demandé pour emprunter le parcours officiel, lequel est équipé de brumisateurs et de fontaines. De nombreuses personnes sont encore à la recherche de pèlerins, portés disparus dans les hôpitaux de la ville. La canicule fait aussi des ravages au nord du Mexique. Cette semaine, 30 personnes sont mortes. Certains tentaient de traverser la frontière illégalement pour se rendre aux États-Unis. En Europe, c'est la ville de Rome qui fait face à un climat caniculaire. Au Colisée, la température du sol dépasse largement les 50 degrés. Plus au sud, certaines villes de Sicile sont placées en alerte rouge. TF1 | Reportage M. Bornet