Milliers de points de deal en France : une plateforme pour faire remonter les infos

C'est une plaque tournante du trafic de drogue dans la ville. À l'arrière d'un immeuble dans un quartier résidentiel de Sarcelles (Val-d'Oise), à l'abri des regards, les dealers et les clients défilent sans cesse. Mais jusqu'à présent, les riverains ont du mal à dénoncer ces points de deal auprès des policiers. "On hésite parce qu'après, ils s'en prennent aux familles, aux habitations, aux environs", nous a-t-on expliqué. Et si les réseaux sociaux pouvaient libérer cette parole . Les autorités réfléchissent à la mise en place d'un signalement anonyme sur Internet. L'idée séduit la plupart des riverains que nous avons rencontrés. "Ça permet de lutter efficacement contre ce trafic de drogue", a réagi l'un eux. "Si je vois un (dealer), je vais le dénoncer", nous confie un autre. Les syndicats de police, eux, restent prudents. "Ça peut nous aider. si les citoyens qui participent à cette démarche se contentent simplement d'informer, ça peut fonctionner. C'est effectivement un mode de détection supplémentaire", selon Jérôme Moisant, secrétaire chargé des conditions de travail au syndicat Unité-SGP. D'après le ministère de l'Intérieur, 3 952 points de deal sont aujourd'hui recensés dans l'Hexagone. C'est le cas à Marseille. L'objectif est de faire en sorte que ce chiffre ne progresse plus et de trouver d'autres moyens pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Les dealers ne sont pas les seuls visés. Depuis le mois de septembre, les consommateurs sont eux attaqués au porte-monnaie.