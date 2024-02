Mimosa : des pompons d'or jusque dans vos assiettes

Le Mimosa, c'est un bouton jaune éclatant, au toucher duveteux et au parfum enivrant. Sur la route du Mimosa, au cœur de la plus grande forêt d'Europe, une immensité de verdure, parsemée de jaune est récoltée, depuis quatre générations par la famille de Benoît Augier, mimosiste. Entre décembre et mars, environ 20 tonnes de Mimosa sont coupées chaque année. Cela, grâce à ses arbres, pouvant atteindre dix mètres de haut, soit l'équivalent de deux girafes. La fameuse Route du Mimosa, à Tanneron, dans le Var, bordée de jaune, nous mène jusqu'aux cuisines de ce pâtissier. Sur les lieux, le Mimosa est incontournable. Florian Oltra, en a fait l'ingrédient principal de certaines de ses pâtisseries. Une pâte sablée, surmontée d'un dos crème anglaise, miel et bien sûr le Mimosa, voici la marque de fabrique de sa boutique. La commune de Tanneron, qui a fait du pompon jaune son emblème, abrite aussi l'un des plus grands collectionneurs au monde. Rien que sous sa serre, Julien Cavatore, pépiniériste et passionné cultive près de 200 variétés, parfois insoupçonnées. Au total, il en existe 1 300. En bouquet, en pot ou en pleine nature, les mimosas sont en fleurs pendant plus d'un mois. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba