Mine de lithium : bientôt en France ?

Au cœur de l'Allier, une carrière de kaolin a longtemps fait la richesse de l'industrie céramique. Mais demain, c’est un gisement de lithium qui pourrait bien être exploité dans le département. Encore au stade de projet, la mine serait la première en métropole et l'une des plus importantes en Europe. Pour trouver le précieux métal, plusieurs forages ont été installés. Aujourd'hui, le lithium est essentiellement produit en Australie, au Chili, en Chine et en Argentine. Le site doit permettre de produire les batteries de 700 000 véhicules électriques par an. Le projet minier se trouve à quelques kilomètres seulement du centre d'Échassières, petit village paisible de 400 habitants. Nous sommes justement allés à leurs rencontres, pour savoir comment ils accueillent la nouvelle. Certains sont ravis et d'autres sont plus sceptiques. Il redoute un manque d’eau, car pour produire du lithium, il faut de l’eau, beaucoup d’eau. D'abord pour l’extraire, puis pour le séparer des autres roches et pour le transporter par tuyaux jusqu'aux usines de transformation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, V. Gauquelin