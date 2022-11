Mines de carrière : au coeur de "l'enfer blanc"

La vallée d’Al-Minya, capitale de la Moyenne-Égypte. C'est dans cette roche qu'a été bâti la nécropole d'Akhenaton en 1400 av. J.-C. Aujourd'hui, au pied de cette montagne sacrée, se trouve le calcaire blanc. Des mines à ciel ouvert, il y en a 450 dans la région. Pour s'y rendre, nous avons rendez-vous sur le parking que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article. Il est 4h30 du matin. Les ouvriers embarquent à l'arrière des pick-ups. Direction la mine de S. pour douze heures de travail. "C'est un travail très dur, très physique", confie l'un d'eux. Dans la mine, une quarantaine d'ouvriers découpent le calcaire qui se trouve sous leurs pieds. Pour se protéger du bruit et des nuages de poudre projetés par leurs machines, ils portent un simple foulard. Pour les éclairer, deux projecteurs sur un boîtier électrique de fortune. Au lever du soleil, le calvaire du calcaire prend une nouvelle tournure. Aux bruits et à la poussière, s'ajoute désormais une chaleur étouffant de plus de 30°C et une luminosité éblouissante dans un univers totalement blanc. Les ouvriers fabriquent 20 000 briques par jour, destinées au marché local de la construction. Mais ce qui rapporte le plus, c'est la poudre de calcaire. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé, O. Abdelaziz