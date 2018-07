Mini-légumes, maxi succès

Les mini-légumes ont su s'imposer dans les rayons. Avec les beaux jours, ils seront les pièces maîtresses de nos apéritifs et pique-niques. Pourtant, ce sont de purs produits marketing. Et ils n'existent pas tels quels dans la nature. Certains sont même issus d'une manipulation scientifique faite dans un laboratoire. Toutefois, les consommateurs en raffolent même s’ils sont vendus trois fois plus chers que leur version classique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.