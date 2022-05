Mini-prêts bancaires : un bon plan pour emprunter ?

Des prêts jusqu'à plusieurs milliers d'euros obtenus en quelques clics. Les plateformes proposant ces crédits instantanés se sont multipliées ces derniers temps. Remboursable sur trois mois en moyenne, il permettrait aux Français d'assurer des dépenses imprévues. Une réparation automobile ou le remplacement d'un appareil électroménager. Devant le succès de ces plateformes, même les banques traditionnelles s'y mettent. La dernière en date, LCL propose d'emprunter jusqu'à 2 000 euros. Il n'y a pas de taux d'intérêt, mais des frais fixes à l'ouverture du prêt qui s'élèvent entre 2 à 20 euros. Seuls, certains clients sont éligibles, en fonction de leur solvabilité. Mais ces conditions d'accès sont plus ou moins contraignantes selon les plateformes. Certaines ne demandent qu'un RIB et une pièce d'identité. Beaucoup s'en méfient. En effet, ces mini-crédits ne sont pas encadrés. Selon des associations de consommateurs, certaines banques en ligne peuvent même proposer des taux d'intérêts faramineux jusqu'à 2 000% sur de petits montants. Et si le client ne rembourse pas dans les temps, il doit payer des pénalités additionnelles ou il sera inscrit aux fichiers des incidents de remboursements d'emprunts et ne pourra plus emprunter ailleurs. T F1 | Reportage T. Leproux, C. Chevreton