Ministère de la Justice : la surprise Éric Dupond-Moretti

La nomination Place Vendôme d'un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, en tant que Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est sans doute la surprise au sein du nouveau gouvernement. L'avocat de 59 ans est célèbre pour ses plaidoiries enflammées, son sens de la repartie et ses emportements. Il succède ainsi à Nicole Belloubet qui subissait notamment la défiance des avocats et leur traditionnel jet de robe depuis l'annonce de la réforme des retraites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.