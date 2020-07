Ministère de l'Intérieur : quelle méthode pour Gérald Darmanin ?

La nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur figure parmi les plus remarquées du nouveau gouvernement. À 37 ans, il est le plus jeune à occuper ce poste sous la Vème République. Si le nouveau premier flic de France n'est pas connu pour son expertise en matière de sécurité, les trois années passées à Bercy pourraient être un atout de taille face au chantier qui l'attend. Par ailleurs, certains fonctionnaires avouent s'interroger. Sera-t-il audible alors qu'il est actuellement visé par une enquête pour viol ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.