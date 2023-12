Ministre mise en cause : quelles règles pour les cadeaux d'entreprise ?

En mars 2020, en pleine épidémie de Covid, Agnès Firmin Le Bodo, alors députée, nous avait accueilli dans sa pharmacie du Havre (Seine-Maritime). C'est à cette époque qu'elle est soupçonnée d'avoir reçu des cadeaux illicites dans le cadre de sa profession de pharmacienne. Que lui reproche-t-on précisément ? Selon Mediapart, entre 2015 et 2020, le laboratoire Urgo aurait offert à Agnès Firmin-Le Bodo des produits de luxe, des montres, des bouteilles de vin et de champagne, pour une valeur totale estimée à 20 000 euros. Le parquet du Havre nous confirme aujourd'hui qu'une enquête a bien été ouverte en juin 2023, et qu'elle concerne une quarantaine de pharmaciens. Justement, concernant les pharmaciens et les médecins, quelle règle pour les cadeaux ? La loi anti-cadeaux de 2011, votée juste après le scandale du Mediator, transforme en profondeur les liens entre professionnels de santé et labo pharmaceutique. Tout avantage doit désormais être déclaré sur ce site officiel, "Transparence-Santé". Et pour les responsables politiques, en l'occurrence les ministres, comment sont-ils passés au crible ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Ravier