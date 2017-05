Le porte-bonheur à clochettes est une véritable tradition qui répond à certaines règles. Le 1er mai en effet, chacun, dans la rue, a le droit de vendre du muguet. 60 millions de brins sont ainsi produits chaque année et ce marché pèse plus de 90 millions d’euros. Mais d’où vient cette tradition ? Durant la Renaissance, pour chasser les difficultés de l’hiver, on s’offrait… du muguet !