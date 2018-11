Minute pour comprendre : notre plein de carburant coûte-t-il plus cher qu'auparavant ?

L'évolution des prix des carburants n'a pas été constante au cours de ces quarante dernières années, surtout si l'on prend en compte l'inflation. En effet, parmi toutes nos dépenses, la part de notre budget réservée à l'essence ou au gazole n'a pas augmenté depuis 1970. De plus, de nos jours, un plein permet de parcourir bien plus de distance qu'à cette époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.