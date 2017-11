Miss Irak et Miss Israël font un selfie pour envoyer un message de paix et d'amour

En marge de l'élection de Miss Univers, Sarah Idan, Miss Irak 2017, a posté un selfie avec Miss Israël, Adar Gandelsman. Les deux reines de beauté ont voulu envoyer un message de paix et d'amour, alors que leurs deux pays n'entretiennent pas les meilleures relations. En effet, l’Irak ne reconnaît pas l’existence de l'État hébreu. La photo a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, certaines positives et d'autres négatives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.