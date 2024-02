Missak et Mélinée Manouchian : éternels au Panthéon

Il est entré au Panthéon des grands hommes dans un drapeau tricolore. Lui, l’apatride, à qui la France a, par deux fois, refusé la nationalité. C’était une cérémonie aux aires d’Arménie, émouvante, dès ses débuts, avec la lecture de la dernière lettre de Missak Manouchian à sa femme Mélinée. Des mots, écrits juste avant d’être fusillé. Ses descendants mesurent la portée personnelle et historique du moment. Les Manouchian n’entrent pas seuls au Panthéon. Les noms des membres de son groupe sont tous énoncés un à un, les visages de la répression nazie. Les cercueils de Missak et Mélinée sont portés par des Légionnaires, ces soldats étrangers, eux aussi, prêts à mourir pour la France. Et c’est les larmes aux yeux que le chanteur du groupe de rock Feu! Chatterton interprète le poème d’Aragon, l’Affiche rouge. Silence absolu et frisson sur le parvis, Manouchian, le résistant communiste, “l’homme libre et révolté” selon Emmanuel Macron, a enfin trouvé sa place. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Caffin