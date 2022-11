Missile en Pologne : que s'est-il vraiment passé ?

Voici les débris du missile qui s’est écrasé mardi en Pologne. Un modèle fabriqué en Russie utilisé par les Russes et les Ukrainiens. Une question : d’où vient-il ? En 24 heures, l’enquête internationale a déjà permis d’identifier sa trajectoire. Il aurait été lancé par la défense anti-aérienne ukrainienne. L’explosion, qui a fait deux morts, a eu lieu dans un village polonais de Przewodow à seulement six kilomètres de la frontière ukrainienne. Un traumatisme pour les habitants du village. À Lublin, à 160 kilomètres du lieu de l’explosion, un sentiment de peur et de panique s’est installé. Mardi soir, la Pologne, redoutant d’être attaquée, a convoqué une réunion d’urgence et a relevé le niveau d’alerte de plusieurs de ses unités militaires. À 13 000 kilomètres de là, en Indonésie, inquiétude partagée par les membres du G20 réunis en sommet car la Pologne est membre de l’Otan. Une attaque russe sur son sol entraînerait selon l’article 5 du traité une réponse collective de l’alliance. Les investigations ont été immédiatement lancées. Ce mercredi, le président polonais exclu un tir intentionnel. L’enquête pour déterminer les circonstances exactes de la frappe se poursuit et devrait encore durer plusieurs jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Bornacin, J. Clouzeau