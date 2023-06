Miyajima : l'île sacrée du Japon

C'est un petit bout de terre ou la spiritualité et le sacré sont grands. Loin de l'effervescence des grandes villes, l'île aux dizaines de temples, parfois cachés, change de visage aux grès des marais. Ce n'est pas un hasard que le Miyajima soit jumelé avec le Mont-Saint-Michel. C'est un tableau que l'on immortalise sous toutes les coutures. Une carte postale qui attire chaque année plus de trois millions de visiteurs. Dans la nature luxuriante de l'île, on tombe sur un temple bouddhiste, l'un des principaux. Les moines y vivent toute l'année. Avec Mitsumatsu Youyu, moine au temple Daisho-in, l'art de méditation prend tout son sens. Pendant une séance d'initiation d'une dizaine de minutes, on nous apprend la concentration et la respiration. Il faut parfois payer de sa personne pour trouver la sérénité, avec des coups de bâton douloureux. Les moines pratiquent ces séances deux heures par jour, couplées à des prières en sanskrit. Avant de rentrer, guider par les 500 statues des sagesses, chacune à un visage différent, direction le sanctuaire de Miyajima. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Chantrait, S. Roland