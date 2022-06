Mobilier, chauffage, construction : la seconde vie des palettes

Chez Mireille, la palette se cache partout, dans chaque pièce et dans chaque recoin. Même sa petite chienne a le droit à son panier. Les palettes font partie de notre quotidien. Elles sont partout: parkings de supermarchés, zones industrielles, chantiers, parfois même au bon milieu de nos rues. Didier Courseau est menuisier. Dans son atelier, il les transforme en décoration ou en meuble. Mais travailler ces bois bruts n'est finalement pas si évident. "Le plus dur, c’est le fait de devoir démonter la palette... Il faut vraiment avoir un travail uniforme", a-t-il expliqué. Ces palettes, il les récupère gratuitement auprès des entreprises du secteur, qui ne sont donc pas obligées de payer leur destruction. Chaque année, près de 100 millions de palettes d’occasion circulent en France. Le plus souvent, elles sont revendues en l’état ou réparées. Et lorsqu’elles sont irréparables, on les broie et cela concerne 7% des palettes. Comme ici, à quelques kilomètres de Strasbourg, 45 000 palettes arrivent tous les mois dans une usine à ciel ouvert. Elles sont d’abord triées. Et si le coup de main d’œuvre pour les réparer est jugé trop élevé, elles sont broyées. La suite dans la vidéo en tête de cet article. T F1 | Reportage C. Ebrel, Q. Trigodet