Mobilisation des agriculteurs : qui sont les irréductibles ?

La Confédération Paysanne représente les petits exploitants et souligne que la question des revenus n'a pas été suffisamment prise en compte dans les mesures annoncées par le gouvernement. À Limoges (Haute-Vienne), la cible n'a pas été choisie au hasard. Un bâtiment public recouvert de lisier est en charge de la distribution des aides agricoles. C'est la Coordination rurale du Lot-et-Garonne qui a décidé de s'arrêter dans la région pour mener cette action avant de rentrer chez elle à Agen, après plusieurs jours sur les routes. Elle précise que les actions ne sont pas encore finies et va bien étudier toutes les propositions du Premier ministre Gabriel Attal. Et si l'engagement n'est pas respecté, elle recommencera. Il n'y a plus de blocages, mais des actions coups de poing, comme c'est le cas ce vendredi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Les agriculteurs jettent dans les caddies tous les produits qui ne sont pas français, même si c'est illégal. Malgré les appels de leur syndicat national à lever les barrages, ces agriculteurs entendent, eux aussi, poursuivre leurs propres actions. Du côté de la Confédération paysanne, qui regroupe les petites exploitations, les actions vont aussi continuer. Ce soir, en Charente, les agriculteurs lèvent le camp, mais comptent bien maintenir la pression ce week-end. Selon nos informations, près de 2 700 agriculteurs sont encore mobilisés sur une cinquantaine de blocages. TF1 | Reportage J. Quancard