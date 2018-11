Mobilisation des "gilets jaunes" à La Réunion : l'économie de l'île en proie à l'asphyxie

Une grande partie de l'activité économique de La Réunion a été paralysée par les "gilets jaunes". Le poumon économique de l'île risque l'asphyxie, mais d'après les manifestants, c'est le seul moyen de faire entendre leur mécontentement. Il faut savoir que 42% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 25% des habitants sont en proie au chômage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.