Mobilisation des lycéens : plusieurs blessés

Des lycéens ont bloqué leurs établissements un peu partout dans le pays. Dans le Val-d'Oise et le Loiret, les forces de l'ordre sont intervenues devant l'entrée des lycées. Ils étaient face à des manifestants violents. Feux de poubelle et jets de projectiles, la situation a très vite dégénéré. Les policiers ont riposté par des tirs de flash-ball. Des lycéens ont été blessés.