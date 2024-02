Mobilisation : pourquoi certains agriculteurs continuent

Le message est clair, pour montrer leur dénuement, des agriculteurs ont décidé de se déshabiller en plein supermarché. Un lieu qui n'est pas choisi au hasard. La grande distribution est, selon eux, responsable de leur difficulté. Une quarantaine d'agriculteurs s'est invitée dans un supermarché, où ils déshabillent aussi les rayons des produits industriels. Le but est aussi de faire passer le message aux consommateurs. Des clients, qui pour certains, les soutiennent déjà complètement. Mais pourquoi cette opération, alors que la majorité des syndicats agricoles a annoncé ne plus mener d'actions pour le moment. La confédération paysanne est le troisième syndicat agricole en France. Le démontage du McDonald's, dans l'Aveyron, en 1999, est une action forte, devenue l'une des marques de fabrique de ce syndicat, classé à gauche, composé surtout de petits exploitants agricoles. Les annonces du gouvernement n'ont pas satisfait ses dix mille membres. Alors que les autres agriculteurs syndiqués rentrent chez eux, la confédération paysanne, rien qu'aujourd'hui, a aussi défilé à Nice et a envahi deux autres supermarchés. Ses membres l'assurent, même sans les autres syndicats, ils continueront leurs actions. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Garrel, F. Gourdin