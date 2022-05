Mode d’emploi du chèque alimentaire

Le gouvernement dit vouloir cibler les personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire, ceux qui touchent déjà des aides alimentaires, mais aussi des étudiants en situation de précarité, et des travailleurs aux revenus modestes. Huit millions de Français seraient concernés. Selon les ministre de l'Agriculture, l'aide pourrait représenter 50 à 60 euros par mois. Chèque, carte de paiement, ou virement bancaire, la forme n'est pas arrêtée, tout comme les modalités de versement, chaque mois ou une fois par an. Le montant pourrait être distribué soit par la caisse d'allocation familiale, soit directement par le ministère des Finances. Pour encourager une alimentation équilibrée, le gouvernement pourrait privilégier l'achat de fruits et légumes. Le principal syndicat agricole demande que cette aide puisse être dépensée ailleurs que dans la grande distribution, notamment sur les marchés et directement chez les petits producteurs. De nombreuses modalités restent à définir. La mesure pourrait être une des premières de la nouvelle assemblée, avec un texte présenté au début du mois de juillet. T F1 | Reportage L. Kebdani, S. Maloiseaux.