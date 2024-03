Mode éphémère : bientôt une taxe sur les vêtements ?

Priscillia, 22 ans, achète régulièrement ses vêtements sur le site Shein. Demain, son panier pourrait lui coûter plus cher. L'État veut taxer ce que l'on appelle la fast fashion, la mode jetable. La fast fashion, ce sont ces marques qui proposent des tout petits prix en fabriquant à moindre coût en Asie. "Vite acheté, vite usé, vite jeté", dénoncent de nombreuses associations qui évoquent la catastrophe écologique de telles pratiques. Anne-Cécile Violland, députée de la majorité, veut appliquer à l'industrie un malus. Prenons un exemple, avec un tee-shirt à cinq euros. Le malus ne peut pas excéder 50 % du prix. Ce sera donc 2,50 euros, pas plus. Le tee-shirt passerait ainsi à 7,50 euros. Le malus maximum est de 10 euros par produit. D'après les marques potentiellement concernées, ce sera aux consommateurs de payer. Quels produits précisément seront concernés ? Le gouvernement doit trancher dans les prochains mois. Dans le viseur, il y a, bien sûr, les vêtements de Shein, mais aussi ceux de Temu ou Primark. Les marques comme H&M ou Zara, elles, devraient être épargnées. Les malus devraient commencer à s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Raiver, C. Souary