Mode : la revanche du jogging

Il investit la rue, devient citadin, avec sa taille élastique et sa matière douillette, le jogging serait-il en train de détrôner le jeans ? Tous les jeunes semblent l'attester. Si les adolescents sont les premiers consommateurs de jogging, c'est parce qu’aujourd'hui style et allure se marient au confort. Ce n'est pas étonnant que chez "Sweet Pants", une boutique très prisée par les adolescents, les ventes ne cessent de croître depuis un an. "On peut dire entre 20 et 30% en plus. On l'a fait sortir des salles de sport, des salles de fitness. Aujourd'hui, un jogging, c'est un tenu, un look", affirme David Dubus, responsable réseau de la marque de vêtements "Sweet Pants". Et un look qui plait selon une étude menée par une marque de prêt-à-porter. Aujourd'hui, 96 % des Français recherchent le confort et trois Français sur dix disent adopter un style décontracté. "Le fait qu'on met maintenant des pantalons de jogging qui sont beaucoup plus citadins et élégants, on fait décoller les ventes de plus de 50 %. Lié au télétravail, à l'après-covid, on a vraiment la volonté d'un vêtement hybride. Du coup, le jogging est vraiment le vêtement idéal au détriment du jeans, explique Élodie Van Den Hende, attachée de presse de l'agence "Zmirov communication" à Paris (1er). Mannequins, chanteurs, acteurs de cinéma sont déjà tous conquis et affichent un look de paresseux assumés, à l'instar de Brad Pitt, Rihanna ou encore Gims. Le porter décalé est la recette des stars pour être tendance. Une recette payante qui a permis au jogging de sortir des salles de sport depuis presque trois ans. Entre 10 et 300 euros, on le choisit en boutique ou sur Internet, toutes les envies sont comblées. Sans nul doute, ce vêtement confortable a su nous séduire et nous mettre la corde au cou. TF1 | Reportage C. Magne, W. Wuillemin