Mode : le T-shirt prend la parole

Les ventes de T-shirt personnalisés ont explosé. Plusieurs messages, parfois très légèrement excessifs et souvent humoristiques, y sont affichés. Il s'agit d'un phénomène de mode qui se veut être le moyen parfait pour revendiquer ses défauts et pour engager une conversation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.