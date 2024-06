Modèle suédois : le bon élève de l’écologie s’essouffle

Des espaces verts presque à chaque coin de rue de Göteborg, 160 km de ligne de tramways, les nouveaux bâtiments au design soigné, les bus électriques, les éoliennes si proches. La deuxième ville de Suède est considérée comme l’une des plus écologiques au monde. L’architecte en chef de la ville, Björn Siesjö, nous a donné rendez-vous dans un tout nouveau quartier. Le site ouvrira dans quelques jours avec un sauna dans le bâtiment en matériaux recyclés. Même si la ville est un exemple d’urbanisme, un grand point noir dérange toujours Björn Siesjö, il y a trop de voitures. Environ 50% des gens prennent une voiture pour aller au travail. C’est un peu plus qu’à Paris. La majorité de gauche qui dirige la ville a donc décidé de créer un nouveau réseau de trains de banlieue. Ce qui nécessite de creuser un tunnel de six kilomètres. Les travaux dureront jusqu’en 2032 au minimum. Près d’un habitant sur deux n’est plus satisfait du projet, alors en Suède, faut-il consacrer moins d’argent pour le changement climatique ? Depuis un an et demi, une coalition entre la droite et l'extrême droite est au pouvoir, une première. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Blanquart