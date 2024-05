Mohamed Amra : qui est le détenu en fuite ?

Il est, ce mardi soir, l'homme le plus recherché de l'Hexagone. Mohamed Amra et son commando armé sont désormais considérés comme des cibles prioritaires pour les centaines d'enquêteurs lancés à leur trousse. Mohamed Amra n'est pas un petit délinquant. À 30 ans, il est déjà connu pour des dizaines d'affaires parfois très graves, meurtre, trafic de drogue, séquestration, enlèvement, extorsion ou encore port d'armes. Sa mère, elle, se dit choquée et n'arrive pas à comprendre. Une bonne partie de la journée, le plan Épervier a été activé, comme toujours, en cas d'évasion avec des barrages filtrants, des fouilles de véhicules et un quadrillage complet de la zone. Un travail de fourmi commence maintenant. La police judiciaire va multiplier les écoutes téléphoniques, mais aussi les surveillances physiques d'éventuelles planques, tout comme dresser la liste de tous ses complices potentiels. C'est ce que raconte, Bruno Pomart, ancien policier des forces d'élite du RAID. Il y a aussi un autre indice crucial pour la police, le téléphone portable que le suspect a sans doute utilisé depuis sa cellule de prison, et qui a probablement servi à donner le top départ à ses complices. TF1 | Reportage G. Brenier, B. Lachat, S. Jou