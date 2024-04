Moins bon, plus cher : de nouvelles marques épinglées

Parvenez-vous à déceler sur un emballage de cordon-bleu un changement de recette apparent ? L'industriel s'est bien gardé de le préciser. Son produit s'est pourtant allégé ces dernières années : moins 4 % de poulet, moins 2 % d'emmental, plus de chapelure en revanche, moins coûteuse. Surtout, le prix a augmenté de 25 % depuis 2021, soit, au kilo, 2,25 euros de plus en moyenne. Sollicité, le fabricant justifie la hausse de prix et la réduction des proportions par la grippe aviaire qui a touché le secteur de la volaille. Depuis le mois de février 2024, huit marques ont ainsi été épinglées par l'association foodwatch pour avoir, selon elle, dégradé la qualité de leurs produits tout en augmentant le prix : mayonnaise, rillettes de poulet, chocolat, poisson surgelé ou bien récemment, du haché au jambon, vous n'y trouverez plus de filet, mais de la viande de porc, terme moins précis, et il y en a 13 % de moins que dans l'ancienne recette pour un prix en hausse de 14 %, soit 2,22 euros au kilo en moyenne. La marque explique, cette fois, que la recette a simplement changé pour plus de saveur. Cette pratique est légale, mais trompeuse, selon l'association. Pour les marques, le risque est de perdre des clients. Pour encadrer ces pratiques, le ministère de l'Économie travaille sur une loi européenne qui pourrait obliger les industriels à afficher systématiquement leur changement de recette. TF1 | Reportage T. Leproux, F. Moncelle, P. Marcellin