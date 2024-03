Moins cher : j’habite dans un centre commercial

Le balcon est complètement aménagé, prêt pour les beaux jours. La pièce en plus, a beaucoup plu à Clémence Liaigre, habitante du quartier Mérignac, quand elle a signé son bail, même si la vue n’avait rien d'une carte postale. Elle vit au rythme de la gigantesque zone commerciale qui l’entoure. Son immeuble, flambant neuf, est comme posé sur le parking de Darty. L’appartement est traversant. Sur l'autre balcon se trouve encore des commerces, cette fois-ci un magasin bio, un concessionnaire auto et le préféré de la locataire, le restaurant chinois. La zone commerciale de l'agglomération bordelaise est inaugurée en 1969. À l'époque, l’espace n’a qu'un seul intérêt : faire ses courses de préférence avec sa voiture. Désormais, les terrains attirent les promoteurs immobiliers. Vue du ciel, on comprend le potentiel. Les hangars commerciaux et leur parking énormes prennent beaucoup d'espace. Certains vont donc disparaître et laisser place à des logements. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, E. Braem, C. Brousseau