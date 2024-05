Moins chers, plus propres : la révolution des mini-réacteurs

Aujourd'hui, l'électricité de nos villes et de nos usines est produite loin de nous, dans d'immenses centrales. Mais dans quelques années, voilà la taille que pourrait avoir un réacteur nucléaire : assez petit pour tenir dans les bureaux d'une entreprise. Pour l'instant, il s'agit d'une maquette en carton, mais taille réelle, et le fondateur de la société, 150 employés tout de même, croit dur comme fer à son projet. C'est la grande promesse de ce projet à plusieurs centaines de millions d'euros, alimenter à partir de 2030 des villes isolées et des usines grâce à de l'énergie nucléaire recyclée, un défi qui attire les jeunes. Un petit réacteur nucléaire, cela intéresse, par exemple, une usine en cours de construction dans le Nord. Pourquoi ? Parce que là, vont être produites des batteries de voitures électriques et pour cela, il faut des quantités phénoménales d'électricité. Cette usine en consommera autant que la ville de Marseille. Un mini-réacteur permettrait de réduire les coûts et de ne pas dépendre du réseau. On compte, dans le monde, 63 projets de petits réacteurs nucléaires et sept, rien qu'en France. Il y a même désormais des start-ups dans ce domaine. L'une d'entre elles, en Saône-et-Loire, au Creusot, compte investir 100 millions d'euros pour construire une usine dès le mois de septembre 2024. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Merle, E. Dubois