Moins de bitumes et plus d'arbres pour baisser la température

Chaque été, les vagues de chaleur deviennent de plus en plus longues et intenses à Cuers (Var). Pour faire redescendre la température, la ville avait tenté, en 2022, une expérience : substituer aux bétons bitumineux de la pierre de couleur ocre. Depuis, trois nouvelles rues ont également changé de teintes. Cette couleur plus claire absorbe vraiment la chaleur et fait baisser la température du sol, presque 8°C de moins. Ce revêtement coûte tout de même deux fois plus cher qu'un enrobé classique. Si le revêtement fait baisser la température du sol, il est difficile d'évaluer ses effets sur la température de l'air. Certains habitants ne semblent pas vraiment convaincus. C'est la végétation qui a fait la différence. Mais le coût est aussi important. En tout cas, végétaliser est la solution la plus efficace pour perdre quelques degrés. La mairie de Cannet-des-Maures a, par exemple, commencé ce travail de longue haleine il y a quinze ans et a planté, depuis, 300 arbres. Il n'y a pas de recette miracle, mais mis bout à bout, ces investissements permettent tout de même d'amener un peu de fraîcheur en pleine canicule. TF1 | Reportage B. Guenais, R. Bouffard, E. Fourny