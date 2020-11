Moins de monde dans les magasins mais des horaires élargis : les conditions de réouverture des commerces

Sandy Hébert, gérante de la boutique "Le Psyché d'Holly" - Bordeaux (Gironde), et son apprentie, en pleine installation des décorations de Noël, sont très impatientes de retrouver leurs clients. Mais sa petite boutique ne pourra plus accueillir que cinq personnes contre dix habituellement. Alors pour compenser, elle va adapter ses horaires à la demande. "On a peut-être des heures d'ouverture mais les gens, même s'ils sont encore là à flâner, on ne leur dit pas "on ferme". Voilà, en tant qu'indépendants, on ne compte pas nos heures", explique-t-elle. Dans le salon de Marine Vernet à Bordeaux (Gironde), on se prépare aussi. Et depuis mercredi, le téléphone n'arrête pas de sonner. "De 09 heures à 18 heures, j'ai positionné 78 rendez-vous", fait-elle savoir. Pour faire face à ce calendrier plein, la gérante de "L'Atelier M" appelle ses quatre salariés et leur prévient qu'il faudra travailler plus. Ils vont donc travailler dès lundi, faire une nocturne jusqu'à 21 heures le jeudi. Dans les magasins de plus de 400 m², une jauge doit être installée à l'entrée. David Ducourneau, gérant du magasin "Sports Aventure" - Bordesaux (Gironde), a par exemple mis en place des tickets systématiquement désinfectés pour pouvoir compter exactement le nombre de clients. Dans ce magasin, on travaillait déjà les dimanche en décembre. Mais les horaires d'ouverture pourraient être allongés. La préfecture prévoit des contrôles de police aléatoire, mais la priorité sera d'éviter des regroupements trop importants devant les magasins.