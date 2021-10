Moins de quantité pour le même prix, la ruse des industriels

Baisser la quantité d'un produit sans changer le prix, une méthode qui peut s'appliquer à tous les types de produits dans les rayons. Par exemple, avec les paquets de céréales, leur taille ne change pas, mais leur dose à l'intérieur diminue. Et pour les yaourts, il arrive que des pots de 125 grammes vendus par quatre perdent du poids une fois vendus par douze. Et le consommateur ne s'en aperçoit pas forcément. Pour Béatrice Parguel, chercheure en marketing au CNRS, "il y a une forme de tromperie". Et pour cause, si le prix du paquet reste inchangé, le prix au kilo augmente. Cette pratique des industriels pour conserver leur marge n'est pas nouvelle. Mais à la longue, elle peut se retourner contre eux. En effet, selon Olivier Dauvers, expert de la grande distribution, le consommateur a toujours le choix de ne pas acheter les produits. C'est un risque que les marques prennent quand elles font ce rétrécissement de conditionnement. Il se peut que des clients boudent. Cependant, le risque est limité. Selon une étude récente, seuls 10% des clients regardent le prix au kilo ou au litre avant d'acheter un produit.