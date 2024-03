Moins fort et abordables : la revanche des fromages à pâte molle

Quand on vous parle de fromage, il y a les passionnés et ceux qui ne prennent pas de risque. Les fromages à pâte molle font leur grand retour et sont désormais les plus vendus. Leur argument principal est le prix. Ils sont, en moyenne, 15% moins cher que les fromages à pâte dure. Le Coulommiers et l'incontournable camembert sont en tête de vente. "Il y a eu une vraie inversion de tendance cette année, du fait de leur prix particulièrement accessible.", s'exprime Jade Lebegue-Guirvach, consultante chez Circana. Alors, comment expliquer un tel écart de prix entre pâte molle et pâte dure ? Kelly Frank, fondatrice de La Bonne Distribution, explique qu'il faut deux litres de lait, pour faire un fromage de type camembert, alors qu'on est à 400 litres pour faire une meule de 40 kilos de Comté. Bons et pas chers, le camembert et le brie connaissent à nouveau le succès, grâce à de nouvelles façons de le consommer. De nouvelles habitudes que l'on constate aussi en boutique. Le traditionnel plateau de fromages est de moins en moins plébiscité. Des fromages plus doux, aux saveurs moins prononcées, cette tendance se confirme aussi au rayon des fromages à tartiner. Leurs ventes ont progressé de 6% en seulement un an. TF1 | Reportage O. Levesque, S. Cardon, C. Blanquart