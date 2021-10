Moins polluant, moins bruyant, à quoi ressemble l'Airbus A-220 ?

L'avion de demain peut-il devenir plus vertueux ? Sa première destination est Berlin dès la fin du mois. L'A-220, Air France en a commandé 60 exemplaires. Un avion plus confortable. La cabine est plus spacieuse, plus lumineuse, avec des hublots deux fois plus grands. Les 148 sièges ont un dossier amovible, une assise plus large. Prise USB, porte tablette, Wi-Fi gratuit, des prestations pour reconquérir une clientèle après deux années de crise sanitaire. "Il arrive au bon moment, où la reprise du transport aérien se produit. En Europe tout d'abord, en international ensuite, c'est une vraie transformation qui s'annonce", déclare Nicolas Bertrand, directeur de la flotte d'Air France. L'A-220 est un avion plus écologique. Il est moins bruyant avec -34% d'émissions sonores, il consomme 20% de kérosène en moins. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus dans l'usine de fabrication au Canada. Les matériaux sont en composite, la plupart imprimés en 3D. L'aluminium a remplacé l'acier. Une chasse aux kilos efficace, le gain de poids est de plus de 5 tonnes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.