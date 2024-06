Mois de juin : pourquoi fait-il toujours froid ?

En moins de 24 heures, les Lillois ont ressorti manteaux et parapluies. Dimanche, le thermomètre affichait 20 degrés, aujourd’hui, c’est quinze degrés. L’été se fait attendre. Cette semaine, la fraîcheur gagne une large partie du pays, en raison de ce qu’on appelle “un décrochage polaire”. Hier à Paris, le thermomètre affichait 22 degrés, 18 cet après-midi. À La Rochelle, il faisait 23 degrés hier, 19 aujourd’hui. Les températures, cette semaine, seront deux à quatre degrés inférieurs aux moyennes de saison, dignes d’un mois d’octobre. À certains endroits et à certaines heures, les températures seront très fraîches. “Notamment le matin, sur certaines zones de la moitié nord, on pourra avoir des températures inférieures à cinq degrés”, explique François Jobard, prévisionniste à Météo France. Il fera cinq degrés à Reims demain matin, six à Orléans. Les températures devraient ensuite remonter dès jeudi après-midi. De la pluie et des orages sont attendus en fin de semaine. TF1 | Reportage V. Topenot, J. Ajili, E. Drouillac