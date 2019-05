Mois de mai : y a-t-il trop de ponts ?

Avec ses trois jours fériés en pleine semaine, le mois de mai cette année 2019 est une aubaine pour les uns, et un casse-tête pour les autres. Au niveau national selon les années, les ponts coûtent entre 2 milliards d'euros et 4 milliards d'euros. Des conséquences sur l'économie plus ou moins ressenties en fonction des secteurs d'activité et des zones géographiques. Mais pour les entreprises et les vacanciers, y a-t-il trop de ponts ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.