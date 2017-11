Mois sans tabac : l'heure est au bilan

C'est en moyenne à onze ans que les Français fument leurs premières cigarettes. L'opération mois sans tabac s'est achevée ce jeudi 30 novembre. Le 1er novembre, plus de 150 000 personnes s'étaient engagées à arrêter de fumer. Nous avons suivi ces salariés de la région de Toulouse durant ces trente jours. Ont-ils réussi leur pari ? La réponse en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.