Mon beau sapin... est synthétique : secrets de fabrication

On l'oublie pendant presque un an, avant de le redécouvrir au fond du placard. Comme près de 15% des Français, nous avons choisi un sapin artificiel. À 69 euros la pièce, c'est une option plus économique, car il peut servir plusieurs années. Mais savez-vous où sont-ils fabriqués ? Les petits arbres en plastique pour en faire des sapins de Noël sont confectionnés en Chine, à 8 000 kilomètres de chez nous. C'est le cas des 80% des sapins artificiels vendus dans l'Hexagone. Nous sommes dans l'une des usines à Yiwu, à l'est du pays. trois millions d'unités y sont produites chaque année. Dans cette ville, 200 000 employés fabriquent tous les jours sapins et autres décorations dans des conditions souvent difficiles. C'est, malheureusement, le secret pour atteindre des coûts de production imbattable et une formule bon marché, mais avec des défauts non négligeables aussi. Ces produits sont exportés un peu partout dans le monde, en avion ou en bateau très polluant. Alors, faut-il plutôt choisir un sapin naturel ? Oui, s'il est produit chez nous. Pour autant, si vous avez déjà un sapin artificiel, ne le jetez pas, gardez-le au moins 20 ans pour que son bilan carbone soit le même qu'un sapin naturel. TF1 | Reportage J. Maviert, F. Moncelle, B. Poizeuil