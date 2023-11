Mon œil ! : l'iris, une œuvre d'art

Des nuances de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du bleu, du vert, du bronze... L'œil est devenu un vrai tableau d'art. Le mystère des yeux, le miroir de l'âme, paraît-il, capturé en un cliché pour toujours. Dans la maison d'Élodie Puviland, gravés sur le mur, les clichés de son iris et celui de son mari. C'est une image plus intime, dit-elle, que ses photos de mariage. Comme elle, de plus en plus de curieux se laissent tenter par l'expérience. Depuis deux ans, les iris s'affichent en grand sur tous les réseaux sociaux et dans la rue. Et c'est une tendance qui séduit même les touristes de passage. Dans une boutique parisienne, les clients défilent menton et front posés sur un appareil. Un léger flash et quelques minutes sur un logiciel de retouche suffisent pour finaliser une décoration murale. Mais elle représente bien plus pour certains adeptes. Ces photos sont imprimées sur fond noir et se veulent accessibles à tous. Elles coûtent quelques dizaines à quelques centaines d'euros en fonction de la taille des clichés. L'iris est unique comme une empreinte digitale. Mais ces données personnelles prises en photo sont inexploitables. Les portraits d'iris sublimés par les photographes ne sont donc que des œuvres d'art. Quels sont les secrets d'une prise de vue parfaite ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Basar, B. Hacala